Snoeibeurt voor oude bomen in Begijnhof Jef Van Nooten

01 augustus 2019

Een opvallend tafereel deze week in het Begijnhof in Turnhout. Vier boomverzorgers ‘slingeren’ er in de grote bomen rond de Lourdesgrot. Ze zijn gewapend met snoeischaren en zaagmachines. De bomen worden niet volledig gekapt. De snoeibeurt kadert in een controle en onderhoud van de bomen. Een regelmatige controle van de bomen is nodig, want sommige bomen zijn er meer dan honderd jaar oud. De dode takken worden verwijderd en hele grote takken die bij stormweer zouden kunnen afbreken, worden preventief ingekort.