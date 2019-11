Slechts drie afwezige bijzitters krijgen geen boete van rechter Jef Van Nooten

19 november 2019

16u26 11 Turnhout Slechts drie van de zowat 45 afwezige bijzitters die zich Slechts drie van de zowat 45 afwezige bijzitters die zich vorige maand moesten verantwoorden voor de rechtbank zijn vrij gesproken. De overige bijzitters die niet opdaagden bij de verkiezingen op 26 mei zijn veroordeeld tot boetes van 400 euro.

De rechter in Turnhout kreeg vorige maand de meest uiteenlopende excuses te horen tijdens de themazitting waarop 45 Kempenaars terecht stonden omdat ze op 26 mei niet of te laat waren opgedaagd als bijzitter bij de verkiezingen. Velen hoopten met hun ‘smoes’ aan een boete van 400 euro te ontsnappen, maar dat was slechts aan drie afwezige bijzitters besteed. Eén van de beklaagden die vrijuit gaat, is Pauline Peeters (36) uit Balen. “Ik zat met een baby’tje van één maand oud, een prematuurtje. Hij moest om de twee uur borstvoeding krijgen. Het was bovendien een huilbaby, dus het was onmogelijk om hem mee naar het stembureau te nemen”, vertelde ze vorige maand nog in uw krant.

De meeste beklaagden – 23 in totaal – krijgen een effectieve boete van 400 euro opgelegd voor hun afwezigheid als bijzitter. Voor 19 anderen is de boete van 400 euro volledig (3) of deels (16) met uitstel opgelegd.