Slechts 6 maanden cel voor Duitsers die op politie willen inrijden Jef Van Nooten

31 juli 2019

11u42 5 Turnhout De schietpartij die zich op 11 mei heeft voorgedaan tijdens een achtervolging in Turnhout heeft nog altijd een grote impact op de agenten die de schoten hebben gelost. De politie vuurde op drie Duitsers die op hen probeerden in te rijden. “De normale risico’s van de job werden overschreden”, meent de rechtbank. De Duitsers krijgen met 6 maanden wel een lichte celstraf.

Een ANPR-camera van de Turnhoutse politie registreerde op 11 mei op de Steenweg op Zevendonk in Turnhout een voertuig dat in Duitsland was gestolen. De auto reed richting de Noord-Brabantlaan en zou het politiekantoor passeren. Vier agenten haasten zich naar buiten en maanden de bestuurder aan om te stoppen. Vanaf dat moment werd duidelijk dat de drie Duitsers die zich in de bestelwagen bevonden niet van plan waren om zich zomaar over te geven. “De bestuurder week uit om de controle te ontwijken en vluchtte richting Oosthoven”, schetst rechter Rita Heylen het voorval.

Op de Steenweg op Oosthoven wierp de politie een versperring op met spijkermatten. Twee agenten plaatsten hun combi ook midden van de weg met sirenes en zwaailichten aan. Zelf namen ze naast hun voertuig plaats om de Duitse bestelwagen tegen te houden. “Maar het voertuig kwam aan hoge snelheid aangereden en de bestuurder dreigde in te rijden op de agenten. De agenten zagen geen andere mogelijkheid dan te vuren op het voertuig”, aldus nog rechter Heylen.

Wapens

Ondanks de geloste schoten zetten de Duitsers hun vlucht verder. In de buurt van Schuurhoven in Oud-Turnhout lieten ze de gestolen wagen achter en vluchtten ze te voet een bos in. Daar konden ze even later worden ingerekend. In de bestelwagen werden nadien drugs en verboden wapens gevonden, net als spullen die gestolen werden bij een inbraak in Nederland.

De drie Duitsers verklaarden achteraf dat ze niet de intentie hadden om op de agenten in te rijden, maar volgens de rechtbank was dat wel degelijk de bedoeling. Niet alleen bestuurder Dennis H. (38) wordt daarvoor veroordeeld, ook passagiers Christian H. (32) en Fabienne P. (20). “De passagiers hebben geen enkele poging ondernomen om de bestuurder te doen stoppen. Ook niet toen hij een rood licht negeerde en aan hoge snelheden over het fietspad reed om auto’s voorbij te steken. Niet alleen de politiemensen, maar ook onschuldige weggebruikers werden in gevaar gebracht.”

6 maanden

De drie Duitsers krijgen ieder een celstraf van 1 jaar, maar de helft daarvan is met uitstel uitgesproken. Daardoor blijft er slechts een effectieve gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van 2.000 euro over.

Elf weken na de feiten zijn de gevolgen voor de betrokken agenten groot. De agent die de schoten heeft gelost, heeft nog altijd last van angstaanvallen. “De normale risico’s van de job werden overschreden”, beaamt rechter Heylen. “Er kan dus aangenomen worden dat de feiten een grote impact hebben op zowel het professionele als het privéleven van de agenten. Ze hebben slaapproblemen door de schietpartij.” De schadevergoeding voor de betrokken agenten wordt later pas bepaald.