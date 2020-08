Slachtoffer van straatroof Begijnhof oog in oog met dader: “Waarom moet dat gebeuren?” Jef Van Nooten

19 augustus 2020

14u21 14 Turnhout “Waarom moet dat gebeuren?”, vroeg Lydia (73) zich woensdagochtend af op de rechtbank. Tegenover haar zat de 25-jarige man die haar “Waarom moet dat gebeuren?”, vroeg Lydia (73) zich woensdagochtend af op de rechtbank. Tegenover haar zat de 25-jarige man die haar in januari brutaal heeft overvallen in het Begijnhof in Turnhout. Er kwam geen antwoord. De dader riskeert twintig maanden celstraf voor diefstal met geweld.

De straatroof dateert van 20 januari, maar raakte pas bekend toen de politie enkele maanden geleden een opsporingsbericht verspreidde via het vtm-programma Faroek. Op camerabeelden was te zien hoe Lydia en haar 90-jarige echtgenoot na een etentje op de Grote Markt terugkeerden naar hun woning in het Begijnhof. “Kort nadat we het Begijnhof waren binnen gestapt, voelde ik iets aan mijn schouder. Nog voordat ik kon omdraaien, rukte iemand mijn handtas af”, vertelde ze woensdagochtend aan de rechter.

Kledij

Een paar uur later probeerde de beklaagde met de bankkaart van het slachtoffer geld af te halen aan een bankautomaat in de Patersstraat. Daar liet hij zich filmen door een camera. Dankzij enkele tips na het opsporingsbericht kon de 25-jarige Dumitru-Mircea S. worden geïdentificeerd als verdachte. Tijdens een huiszoeking werd kledij aangetroffen die overeenkomt met de camerabeelden en de beschrijving van de slachtoffers.

Schrijnend

Slachtoffer Lydia heeft het emotioneel moeilijk gehad na de straatroof. “Waarom moet dat gebeuren?”, vroeg ze zich luidop af tijdens de rechtszaak. “Het is bijzonder schrijnend dat hij mensen van die leeftijd overvalt”, voegde openbaar aanklager Inge Delissen er aan toe. Zij vraagt een gevangenisstraf van twintig maanden. “Hij heeft in het verleden al meerdere feiten gepleegd, zowel in Antwerpen als in Turnhout. Hij liep daar al veroordelingen voor op, maar we vragen nu een bijkomende straf van minstens twintig maanden.”

Camera’s

Naar aanleiding van deze straatroof stelde Vlaams Belang voor om bewakingscamera’s te plaatsen in het Begijnhof, maar daar ging de gemeenteraad niet op in.

Het vonnis volgt op 26 augustus.