Slachtoffer van aanranding barst in tranen uit op rechtbank: “Ik hoop dat hij eindelijk zijn verantwoordelijkheid neemt” Toon Verheijen

28 mei 2019

17u12 0 Turnhout Een man uit het Nederlandse Alkmaar riskeert een gevangenisstraf van twee jaar voor aanranding van de eerbaarheid van twee van zijn nichtjes uit Turnhout. Een van de slachtoffers nam de moed om haar gevoelens te uiten op de rechtbank en barstte in tranen uit. “Ik hoop dat hij nu eens echt voor een keer zijn verantwoordelijkheid wil nemen”, klonk het. Patrick B. gaf verstek en stuurde zelfs geen advocaat.

De feiten dateren al van enkele jaren geleden, maar één van de slachtoffers van B. confronteerde hem recentelijk met zijn handelingen. “De feiten wegen nog altijd enorm zwaar door”, klinkt het bij de raadsman van het meisje, dat wel de moed had om naar de rechtbank te komen. “Je kan wel zeggen het zijn ‘maar’ feiten van aanranding van de eerbaarheid, maar dit is enorm zwaar. Ze vertrouwde hem en dat maakt het allemaal zo moeilijk. Nu jaren later is ze nog altijd in behandeling.”

Ook het meisje zelf kreeg het woord. “Ik hoop echt dat hij eens verantwoordelijk wil nemen. Dat hij onze vernedering beseft. Ik vertrouwde hem…” Waarop het meisje bijval kreeg van zowel de rechter als het openbaar ministerie en haar zegden dat ze enorm moedig was om het woord te nemen.

Het openbaar ministerie tilt zwaar aan de feiten en vraagt om een gevangenisstraf van twee jaar. “Toen hij geconfronteerd werd met zijn slachtoffer, verklaarde hij onder meer dat het aan de drugs zou gelegen hebben”, zegt openbaar aanklaagster Elke Van Bladel. “Hij dreigde ook met zelfmoord als ze de feiten kenbaar zouden maken.”

Het vonnis valt op 25 juni.