Sinterklaas krijgt warm welkom aan Nieuwe Kaai Jef Van Nooten

23 november 2019

15u00 0

Wat in Antwerpen kan, kan in Turnhout ook. Eén week nadat Sinterklaas met de boot naar de Koekenstad kwam, meerde hij zaterdag aan in Turnhout. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten kwamen met de boot tot aan de Nieuwe Kaai gevaren. Ze werden er onthaald door een grote en enthousiaste menigte. Nadat de Sint jong en oud begroet had op de Nieuwe Kaai ging het in stoet naar de Grote Markt voor een Sinterklaasfeest.

Sinterklaas neemt de komende dagen zijn intrek in het Sinterklaasmagazijn in de Patersstraat 24, in de voormalige arbeidsrechtbank. “Zoals de vorige jaren kan iedereen er weer een kijkje nemen in het dagelijkse leven van Sinterklaas en z’n naaste helpers. De pakjes zullen klaarstaan en de kinderen kunnen zelf oefenen op het ‘klimdak’ om zo mogelijk een Pietendiploma als hulppiet te ontvangen”, klinkt het bij Toerisme Turnhout. Het Sinterklaasmagazijn heeft enkele openingsdagen voor het publiek. Op andere dagen is het toegankelijk op afspraak of voor scholen.