Sinterklaas en het hele korps Zwarte Pieten krijgen hun eigen 'Sintmagazijn' in de Patersstraat

21 november 2019



Sinterklaas is weer in het land en hij is ook Turnhout weer niet vergeten. Samen met zijn Zwarte Pieten komt Sinterklaas aan met de boot rond 13.30 uur aan de Nieuwe Kaai. In de Patersstraat wordt er ook een Sintmagazijn geopend.

Na de ontvangst zaterdag volgt een meet & greet met het hele gevolg waarna de Sint en zijn Zwarte Pieten in een stoet naar de Grote Markt vertrekken via de Gulden Sporenlei, Renier Sniederstraat, Zeshoek en de Gasthuisstraat. In de Gasthuisstraat is ter hoogte van de Leopoldstraat nog een halte voorzien met een woordje van de Sint en muziek.

Omstreeks 15.45 uur volgt dan het officiële ontvangst op de Grote Markt. De Sinterklaasshow wordt in goede banen geleid door Filip D’haeze. Alle aanwezige kinderen krijgen een ‘Sintsnoepzakje’ en een geschenkje.

Daarna trekken Sinterklaas en zijn gevolg naar het Sinterklaasmagazijn in de Patersstraat. Zoals de vorige jaren kan iedereen weer een kijkje nemen in het dagelijkse leven van Sinterklaas en z’n naaste helpers. De pakjes zullen klaarstaan en de kinderen kunnen zelf oefenen op het ‘klimdak’ om zo mogelijk een ‘Pietendiploma’ als ‘hulppiet’ te ontvangen.De openingsuren zijn zondag 24 november (10 tot 14 uur), woensdag 27 november (14 tot 17 uur), zaterdag 30 november (10 tot 12 en van 14 tot 17 uur) en op zondag 1 december (10 tot 14 uur). Op de andere dagen moet er hard gewerkt worden en is het magazijn enkel open op afspraak voor scholen en andere bezoekers.