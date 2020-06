Sint-Victor loopt virtueel de 100km voor Kom op tegen Kanker Jef Van Nooten

01 juni 2020

Turnhout De leerkrachten van Sint-Victor in Turnhout hebben een filmpje gemaakt om mensen die tegen kanker vechten een hart onder de riem te steken.

Normaal zouden twee teams van Sint-Victor op Pinkstermaandag deelnemen aan de ‘100 km voor Kom op tegen Kanker’ in Knokke. Door de coronacrisis kan dat loopevenement om geld in te zamelen voor kankeronderzoek niet doorgaan. “Covid-19 dwingt ons om solo te lopen in eigen streek. We willen als nog iedereen die vecht tegen kanker en ook alle zorgverleners een hart onder de riem steken. Want kanker stopt niet in tijden van corona”, zegt leerkracht Catrine Woestenborghs.

Om patiënten met kanker te steunen, plaatsten de teams van Sint-Victor een filmpje online met beelden van de verschillende solo-lopers.