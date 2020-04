Sint-Pietersinstituut maakt virtualreality-tour in de school Toon Verheijen

25 april 2020

15u59 0 Turnhout Het Sint-Pietersinstituut pakt uit met een knappe virtualreality-tour op zijn website om toekomstige nieuwe leerlingen de school toch een beetje te laten leren kennen. Een VR-tour en online informatie- of intakegesprek biedt een eigentijdse oplossing.

“De periode van inschrijvingen is aangebroken en ook op dit vlak moeten schoolteams zich herorganiseren”, zegt directeur Stijn Van Ballaer. “De traditionele schoolfeesten, opendeurdagen en informatiesessies kunnen niet doorgaan. De grote kracht van een klassieke opendeurdag is de beeldvorming van de omgeving waarin de leerling op zijn nieuwe school terecht komt. Met het ontwerp van een VR-tour doorheen de school krijgen ouders en kinderen een eerste indruk van de schoolomgeving. Ze vertrekken vanuit een aantal knooppunten en worden via beeld en geluid geïnformeerd over de school. Deze VR-tour vormt een waardevolle visuele aanvulling bij de informatie die op de website te vinden is.”

Keuze

Ook inschrijvingen gebeuren nu in hoofdzaak digitaal. “Normaal hebben we ook intakegesprekken om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de leerling”, zegt Van Ballaer nog. “Die gesprekken vervangen we nu door een videogesprek. Al kunnen ouders nog wel altijd kiezen of ze wachten op een heropening van de scholen om dan alsnog een fysiek gesprek te hebben of dat ze nu al zo’n online gesprek willen. Hoewel het digitale pad is geëffend, merken we dat een meerderheid van ouders en kinderen toch liever wacht tot een fysiek overlegmoment weer mogelijk is. En eerlijk gezegd hebben we het zelf ook het liefst zo, van mens tot mens.”

De VR-Tour van Sint-Pietersinstituut Turnhout vind je op https://www.sint-pietersinstituut.be/vr/.