Sint-Pieter organiseert eigen scholenjogging voor 430 kinderen Jef Van Nooten

22 september 2020

11u43 2 Turnhout De scholenjogging in het Stadspark in Turnhout kon dit jaar niet doorgaan omwille van de coronamaatregelen. Het Sint-Pietersinstituut organiseerde daarom een eigen jogging op school.

Ruim 430 kinderen van de lagere school liepen mee tijdens de jogging van Sint-Pieter Turnhout. “In eerste instantie zouden we ondersteuning krijgen van de leerlingen uit de richting sport van onze middelbare afdeling, maar omwille van niet toegestane bubbelvermenging werden de plannen omgegooid”, vertelt Ingrid Dubois, leerkracht Lichamelijke Opvoeding. “Onze leerlingen van het zesde leerjaar fungeerden als voorlopers en begeleiders voor de andere klassen.”

Fietsenstalling

Tijdens de jogging werden toertjes van 600 meter gelopen. “Vooral het stukje omhoog via het eerste verdiep van onze nieuwe fietsenstalling en het stukje over de parking waren een succes”, besluit Ingrid Dubois. “Wat een sportief enthousiasme van alle leerkrachten en leerlingen in deze bijzondere tijden.”