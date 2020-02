Sint-Jozefcollege neemt stormmaatregelen Toon Verheijen

10 februari 2020

09u01 0

Het Sint-Jozefcollege in Turnhout heeft maandag ook enkele maatregelen genomen om de veiligheid van het personeel en de leerlingen te kunnen waarborgen, want het domein is nogal bosrijk. “Alle dreven zijn gesloten”, zegt directeur Walter van Eygen van de basisschool in de Oude Beersebaan. “De toegang langs de garage om zo tot de speelplaatsen te komen is ook afgesloten. DE school is enkel toegankelijk via de hoofdingang. Het kleine fietspoortje in de Oude Beersebaan hebben we ook afgesloten. De speelplaats van de kleuters gebruiken we maandag ook niet. De andere leerlingen mogen enkel de bovenspeelplaats (zie foto) gebruiken. Het middaglopen in het bos laten we ook niet doorgaan."