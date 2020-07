Schutter krijgt 15 jaar cel voor moordpoging aan station: “Schoot slachtoffer van dichtbij in de borst ” Jef Van Nooten

01 juli 2020

12u02 0 Turnhout De Surinamer D.R. uit Arendonk vliegt 15 jaar achter de tralies. Hij is schuldig bevonden aan een moordpoging in de stationsbuurt in Turnhout. De schietpartij was een afrekening in het drugsmilieu.

Het slachtoffer van de moordpoging kwam op 31 mei 2018 met een taxi aan op de spoedafdeling van AZ Turnhout. Hij had een schotwonde in de borst. “Het slachtoffer was van dichtbij met een vuurwapen in de romp geschoten, een plaats waar zich veel vitale organen bevinden zoals het hart, de longen en de lever. Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond en het was slechts door toeval dat hij dit overleefd heeft”, oordeelt de rechtbank.

Afrekeningen

Het slachtoffer was karig met commentaar ten aanzien van de politie. Omdat hij ook zelf een en ander op zijn kerfstok had. “Het slachtoffer hield zich op in een dubieus milieu waar afrekeningen voorkomen”, aldus nog rechter Willemijn Verhoeve.

Geluidsdemper

Onderzoek leidde in november 2019 tot de arrestatie van D.R. uit Arendonk. Tijdens een huiszoeking bij de man werd een pistool met geluidsdemper gevonden. Hij krijgt nu 15 jaar cel voor moordpoging. “De intentie tot doden is volgens de rechtbank bewezen op basis van de korte schietafstand en het gebruikte wapen”, vervolgt de rechter. “Ook de voorbedachtheid staat vast. De beklaagde heeft doelbewust het wapen meegenomen en heeft doelbewust geschoten, zonder dat er een vechtpartij aan vooraf ging.”

Pooier

De beklaagde is geen onbekende voor het gerecht. Vooral in Nederland liep hij al veel veroordelingen op voor geweldsdelicten. “Reeds op 13-jarige leeftijd werd hij in Nederland veroordeeld voor een zware diefstal in bende. Hij was ook al op jonge leeftijd actief als pooier.”