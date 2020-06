Schorvoort start de zomer met aperitief voor de hele wijk Jef Van Nooten

10 juni 2020

10u20 0 Turnhout Schorvoort for Life pakt uit met een alternatief voor de geplande activiteiten die geschrapt moesten worden wegens de coronacrisis: Schorvoort Aperitieft. “Inwoners van Schorvoort kunnen een eigen aperitiefpakket samenstellen om vanuit hun eigen kot te aperitieven”, klinkt het.

Schorvoort for Life pakt ieder jaar uit met een klassiek aperitiefconcert in de tuin van de parochiezaal. Het evenement stond gepland voor de eerste zondag van juni, maar moest geannuleerd worden door het coronavirus. “We blijven echter niet bij de pakken zitten en zorgen ervoor dat er in Schorvoort toch geaperitiefd kan worden”, vertelt Nico Verhoeven van Schorvoort for Life. “Inwoners van de wijk kunnen bij ons een eigen aperitiefpakket samenstellen: een sapje, een cava, een La Trappe, met eventueel een nootje erbij.”

Krijttekeningen

Zaterdag 20 juni wordt de bestelling aan huis geleverd. Bedoeling is dat de bewoners die één dag later tussen 11 en 13 uur in of voor hun eigen kot opdrinken. “Met de eigen bubbel, coronaproof dus. Kinderen worden gevraagd om op dat moment een stoepkrijttekening te maken. Zo wordt Schorvoort een nóg mooiere buurt. De opbrengst van deze actie gaat integraal naar het goede doel van dit jaar: het Vierkant Wieltje.”