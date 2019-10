Schorvoort for Life warmt publiek op met garageconcert Jef Van Nooten

29 oktober 2019

12u00 0 Turnhout Schorvoort for Life is in december toe aan de achtste editie. Zaterdag 2 november vindt alvast de publieke kick-off van deze editie plaats met een garageconcert.

De organisatoren van Schorvoort for Life zijn achter de schermen al een hele tijd bezig met de voorbereidingen voor de achtste editie op zaterdag 21 december. Zaterdag wordt het publiek alvast opgewermd met een garageconcert. “Het jonge Schorvoortse talent Imke (12 jaar) opent de avond. Nadien is het de beurt aan JVDB. JVDB brengt traditionele songs en eigen nummers waarin zijn folkroots duidelijk naar voren komen, maar ook elektrische instrumenten en een beetje experiment worden niet geschuwd. JVDB is al lang geen onbekende meer in de Turnhoutse muziekscene. Maar ook ver daarbuiten laat hij steeds meer belletjes rinkelen. Zo stond hij al op het podium van De Handelsbeurs, Arenbergschouwburg en Het Gevolg en mocht hij openen voor onder andere Love Like Birds, Isbells en Josh Rouse.”

Het optreden start zaterdag 2 november om 19 uur in de garagebox van Bergbeemden 68. Het garageconcert in gratis. Een drankje is te betalen. De opbrengst gaat dit jaar integraal naar T’ANtWOORD, een Turnhoutse vereniging die vecht tegen armoede en sociale uitsluiting.