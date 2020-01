Schorvoort for Life schenkt 20.500 euro aan T’ANtWOORD: “Voor uitbouw van buurtrestaurant” Jef Van Nooten

09 januari 2020

09u08 0 Turnhout De inwoners van Schorvoort hebben zich in 2019 weer van hun beste kant laten zien. ‘Schorvoort for Life’ zamelde in totaal 20.500 euro in voor T’ANtWOORD. “Onder andere de werking van ons buurtrestaurant ’t HERT kunnen we zo stapsgewijs verder uitbouwen”, zegt Chris Dielis.

Schorvoort for Life organiseert jaarlijks een aantal activiteiten waarvan de opbrengsten naar een goed doel gaan. In 2019 werd gekozen voor T’ANtWOORD. “We kozen voor een op en top Turnhoutse organisatie die vecht tegen armoede en sociale uitsluiting”, klinkt het bij de medewerkers van Schorvoort for Life.

De armoedeorganisatie mag zich aan een flink pak geld verwachten. Het aperitiefconcert, het garageconcert, de Warmste Chalet op het Wintersalon, de steunkaartenverkoop, het Turnhouts Winter Kubb Kampioenschap, de platenbeurs, de spelletjesnamiddag, de aangevraagde plaatjes, de fuif en optredens, de sponsorgelden en de centen van de gulle gevers brachten in totaal 20.500 euro op. “We blikken met een bijzonder goed gevoel terug op de activiteiten van het voorbije jaar. Het financiële resultaat overtreft opnieuw de verwachtingen. We zijn er dan ook enorm trots op. Ook zijn we ervan overtuigd dat T’ANtWOORD de financiële ondersteuning optimaal zal benutten”, luidt het. “En minstens zo belangrijk dan de ingezamelde centen, is dat Schorvoort for Life een heleboel mensen op een heel fijne manier bij elkaar brengt en dat er ondertussen spontaan op heel wat hulp gerekend kan worden.”

Buurtrestaurant

De cheque van 20.500 euro werd overhandigd aan medewerkers van T’ANtWOORD. Zij hebben al plannen met het geld. “De steun die we krijgen, in dit geval van Schorvoort for Life, is voor ons broodnodig en tegelijkertijd hartverwarmend. Onder andere de werking van ons buurtrestaurant ’t HERT kunnen we zo stapsgewijs verder uitbouwen. We nodigen de heren van Schorvoort for Life graag eens uit om in ons restaurant te komen eten.”