Schorvoort 2020 voert strijd op tegen volbouwen Aa-vallei: “Laat de kans om dit groene gebied te behouden niet voorbij gaan” Toon Verheijen

08 augustus 2020

12u47 0 Turnhout Het wijkcomité Schorvoort 2020 voert de strijd tegen het volbouwen van de Aa-vallei in hun wijk nog wat op. Het wijkcomité lanceert een nieuw breed actieplan in de strijd die ze al bijna tien jaar voeren. “We doen een oproep aan de minister én aan het stadbestuur: laat deze kans niet voorbijgaan en zorg voor het behoud van dit groene gebied.”

Vier jaar geleden werd op de gemeenteraad van Turnhout het masterplan voor Schorvoort goedgekeurd wat voorziet in driehonderd woningen. Met de actiegroep willen de actievoerders nu voorkomen dat de waardevolle Aa-vallei ook volgebouwd zal worden. De buurtbewoners vrezen dat wanneer projectontwikkelaar Matexi de gronden in bezit krijgt, de hele vallei zal volgebouwd worden. “We zetten ons ondertussen al tien jaar in”, vertellen Emiel Baaten en Peter Beyens. “Samen met Natuurpunt Turnhoutse Kempen willen we er een ecologisch en educatief waterbergingsgebied van maken dat voor iedereen toegankelijk is.”

Breed actieplan

Na tien jaar geven de wijkbewoners het nog altijd niet op. Integendeel zelfs. “We lanceren nu onze campagne ‘Schorvoort Aa-vallei 100% bouwrij’. We hebben die flyer in élke brievenbus gestoken en hopen dat iedereen die nu voor het raam gaat hangen. We staan ook gestart met een digitale campagne op sociale media. We hebben zelfs een uniek filmpje gemaakt met onder meer beelden van een drone. Daarnaast heeft striptekenaar Mario Boon ook een aantal cartoons getekend die we binnenkort lanceren.”

Het zou hét symbooldossier van de betonstop kunnen worden. Actievoerders

Minister

Schorvoort 2020 doet ook een oproep aan minister voor leefmilieu Zuhal Demir om de Aa-vallei mee te betrekken in haar ambitieuze ‘Blue Deal’, de strijd tegen de droogte. “Vlaanderen moet weer een spons worden. De natuur terugbrengen naar de dorpskernen en stoppen met vernietigen van bestaande open ruimte en slechte beslissingen terugschroeven. Dat zijn de krachtlijnen en die zijn eigenlijk allemaal van toepassing op de Aa-vallei. Het zou hét symbooldossier van de betonstop kunnen worden.”

Stadsbestuur

Maar de actiegroep doet ook nog een smeekbede aan de Turnhoutse gemeenteraadsleden. “Samen werkmaken van een plan dat de hele Schorvoortse Aa-vallei bouwvrij houdt. Het is een unieke kans om dit gebied groen te houden. De kaarten om dit te realiseren hebben nog nooit zo gunstig gelegen: de visie van minister Demir, de droogteproblematiek, de steeds vaker voorkomende hevige onweders die de stad telkens weer blank zetten, de nietsontziende verstedelijking van Turnhout, de 7 ha open ruimte die dagelijks in Vlaanderen verdwijnen. Vandaar onze oproep aan het stadsbestuur: laat die kans niet voorbijgaan.”