Schoonbroers kopen drie auto’s met vals geld Jef Van Nooten

29 januari 2020

15u30 9 Turnhout Twee mannen uit Gent riskeren een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar voor oplichting. Ze kochten drie tweedehandse auto’s in Turnhout, Aalst en Genk maar betaalden die met valse bankbiljetten.

De schoonbroers K.A. (30) en A.M. (24) uit Gent stonden woensdagochtend terecht voor de correctionele rechtbank in Turnhout. Op 20 januari 2019 kochten ze in Turnhout een Volkswagen Golf die te koop was aangeboden via de website 2dehandse.be. Na de aankoop reden ze met de wagen naar Bulgarije om het voertuig daar te verkopen. “De auto was betaald met valse bankbiljetten van 100 euro”, vertelt openbaar aanklager Inge Delissen.

Stiefdochter

Dezelfde vorm van oplichting hadden de schoonbroers ook al toegepast in Genk en Aalst. Telkens ging het om een Volkswagen Golf. Eén keer betaalden ze 1.100 euro volledig met vals geld. De andere keer kostte de wagen 2.000 euro. Slechts 250 euro bleek echt geld te zijn, de rest van de biljetten was vervalst. De politie kwam de schoonbroers op het spoor omdat het gsm-nummer waarmee ze contact hadden met één van de verkopers op naam stond van de stiefdochter van één van hen. “De serienummers van de valse biljetten kwamen telkens overeen. Het staat dus vast dat de drie feiten door dezelfde daders zijn gepleegd.”

Chauffeur

K.A. geeft de feiten toe en neemt alle schuld op zich. Hij beweert dat zijn schoonbroer niet op de hoogte was van de oplichting. Hij zou alleen de chauffeur zijn geweest, maar daar gelooft het openbaar ministerie niks van. “Het voertuig waarmee ze naar de verkoop reden, werd telkens ver weg uit het zicht geparkeerd. Zodat de verkopers hun auto niet zou zien. Ze waren allebei op de hoogte dat het illegale activiteiten waren.”

Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van 2 jaar. Beklaagde A.M. gaat voor de vrijspraak. Zijn schoonbroer hoopt op een werkstraf. “Hij heeft geld geleend bij zijn familie om de slachtoffers te vergoeden”, pleitte zijn advocaat.

Vonnis op 26 februari.