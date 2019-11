Schoolbus rijdt fietsster aan Jef Van Nooten

22 november 2019

In de Collegestraat in Turnhout is donderdag rond 17 uur een fietsster aangereden door een schoolbus. Het slachtoffer, de 39-jarige M.T. uit Turnhout, raakte lichtgewond. De fietsster is naar het Sint-Elisabethziekenhuis gebracht.