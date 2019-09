Scholieren bedreigd en vernederd: politie verhoogt toezicht aan bushaltes op Grote Markt Jef Van Nooten

09 september 2019

17u06 106 Turnhout De politie in Turnhout gaat na schooltijd extra toezicht houden aan de bushaltes op de Grote Markt. Vorig jaar waren er al eens problemen met groepjes jongeren die zich dreigend en intimiderend gedroegen ten aanzien van andere scholieren. Bij de start van het nieuwe schooljaar heeft die problematiek zich al meteen terug voorgedaan. ”Er wordt zelfs gedreigd met messen”, getuigt Ellen Kox.

De start van het nieuwe schooljaar leidde aan het station in Mol al meteen tot een vechtpartij onder jongeren. Maar ook aan de bushaltes op de Grote Markt in Turnhout is het niet altijd peis en vree onder de scholieren. Jonge kinderen worden er omsingeld door groepjes jongeren. Ze worden geïntimideerd, uitgescholden en zelfs bedreigd met messen. Eén van de slachtoffers is het 14-jarig metekind van Ellen Kox. “De problemen zijn vorig jaar al begonnen, maar gaan dit schooljaar gewoon verder”, zegt Ellen. “Telkens zij een short of T-shirt draagt, krijgt ze kritiek van andere jongeren. Ze omsingelen haar en dwingen haar om armen en benen te bedekken. Ook een vriendje van haar die zich geout heeft als homo is een doelwit. Ze worden opgewacht, gevolgd en omsingeld. Er zijn zelfs al messen getoond om hen te bedreigen. Mijn moeder is een keer ter hulp geschoten. Zij was in de buurt en zag wat er gebeurde, maar werd gewoon mee omsingeld.”

Het metekind van Ellen Kox is geen alleenstaand geval. Meerdere scholieren – zowel meisjes als jongens – voelen zich niet veilig aan de bushaltes op de Grote Markt. De problematiek is niet nieuw. Ook vorig schooljaar waren er problemen met groepjes jongeren. Toen waren de aanstokers jongeren die na schooltijd aan de bushaltes rond hingen om een bus richting het asielcentrum in Arendonk te nemen. “We zijn op de hoogte van de problematiek. Er zijn rustige periodes, maar soms steekt het probleem weer de kop op en moeten we enkele jongeren interpelleren”, klinkt het bij de politie in Turnhout. “Ook vorig jaar hebben we een tijd gelijkaardige problemen gekend. Als we daar dan een paar dagen op werken en extra toezicht houden, is dat weer gedaan. We dachten dat het momenteel redelijk rustig was. Nu blijkt dat er toch weer problemen zijn bij de start van het schooljaar zijn we terug gestart met extra toezicht.”

Ellen Kox hoopt dat behalve politie ook gewone burgers mee een oogje in het zeil houden. “Die intimidaties en bedreigingen gebeuren op de Grote Markt. Met alle mensen die er passeren, is het onmogelijk dat geen enkele volwassene er iets van merkt. Temeer omdat mijn metekind geen alleenstaand geval is. We horen dat meer jongeren gelijkaardige situaties meemaken. Het is toch niet normaal dat kinderen van 14 à 15 jaar schrik moeten hebben om aan een bushalte te staan. Op die leeftijd zijn kinderen nog kwetsbaar. Als je op die leeftijd al angst moet hebben om over straat te lopen, kan je jezelf niet ontwikkelen zoals het zou moeten.”