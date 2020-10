Scholier start drugshandeltje: “Op slechte pad geraakt door lockdown” Jef Van Nooten

12 oktober 2020

12u27 0 Turnhout Een 18-jarige scholier uit Geel is naar eigen zeggen op het slechte pad geraakt door de corona-lockdown in het voorjaar. De leerling van Talentenschool Turnhout werd op 12 juni betrapt met drugs die hij wilde verkopen.

Een politiepatrouille zette de jongeman uit Geel op 12 juni 2020 aan de kant zetten omdat zijn brommer geen nummerplaat had. De man reed bovendien rond zonder helm. “Hij probeerde te gaan lopen. De agent kon hem nog net vastgrijpen aan en zwart tasje dat rond zijn nek hing”, zegt openbaar aanklager Ellen De Ketelaere.

Ketamine

De jongeman – hij was enkele weken voordien 18 jaar geworden – begon wild rond zich heen te slaan en stampen totdat de agent los liet. “Hij is zo toch kunnen ontsnappen maar is een tijdje later teruggekeerd, weliswaar zonder zwart tasje”, aldus nog De Ketelaere. Het tasje werd in de buurt teruggevonden. Er zaten verscheidene verpakkingen met ketamine in.

4de middelbaar

De scholier verklaarde dat hij de drugs van iemand in Herentals had gekocht met de bedoeling ze verder te verkopen. Maar een effectieve verkoop zou er nog niet hebben plaatsgevonden. “Hij zat in het 4de middelbaar van Talentenschool Turnhout, maar door de lockdown is hij op het verkeerde pad geraakt. Hij wilde wat geld verdienen, net zoals zijn vrienden”, aldus zijn advocaat. Die wijst er ook op dat zijn cliënt niet de grootste drugsdealer is. “Hij kent niks van drugs, want hij dacht dat hij speed had gekocht maar het bleek ketamine.”

Gevangenis

De jongeman kreeg na zijn arrestatie een enkelband, maar lapte de voorwaarden aan zijn laars. Daarom zit hij momenteel in de gevangenis in afwachting van de uitspraak.

Vonnis op 26 oktober.