Schattig: drie tamme everzwijnen duiken op in Vennengebied (maar horen daar eigenlijk niet thuis) Toon Verheijen

12 juli 2020

16u43 5 Turnhout Verschillende getuigen hebben de voorbije dagen drie everzwijnen gespot in het Turnhouts Vennengebied. De drie dieren zijn vermoedelijk uitgezet omdat ze enorm tam zijn en nauwelijks reageren wanneer mensen dichterbij komen. “We denken niet dat ze zijn overgestoken vanuit Ravels”, zegt Fred Geysels van Natuurpunt Turnhoutse Kempen. Zondagnamiddag doken de drie everzwijnen opnieuw op... tijdens een insectenwandeling.

Onder meer de uitbaters van ijssalon Holstein in de buurt hadden de everzwijnen gespot de voorbije dagen en zelfs van heel dichtbij, want de uitbaatster kon ze op de foto zetten. Ook andere wandelaars hebben ze al gezien. Volgens onze conservator waren er tot nu geen wilde everzwijnen te zien in het Vennengebied”, zegt communicatieverantwoordelijke Fred Geysels van Natuurpunt Turnhoutse Kempen. “Volgens Natuurpunt zijn ze nog nooit de Vaart overgestoken. Jagers zeggen dat het wel mogelijk is. De reden waarom we vermoeden dat ze uitgezet zijn is omdat ze zo tam zijn. Als je zo dicht bij een ever kan komen zonder dat ze aanvallen, dan zijn ze mensen gewoon. Normaal is het niet dat ze gewoon blijven staan en rustig blijven grazen als ze mensen zien.”

Insectenwandeling

Zondag was de verbazing nog groter voor de 17 deelnemers aan een insectenwandeling gegidst door Willy Ronsmans en Gilbert Loos in Klein Kuylen. “Veel insecten gezien maar er was nog een verrassing”, lachen de gidsen. “Wat moeten we daar van denken? Geen mens gelooft dat dit wilde everzwijnen waren. Als je die zo dicht kunt benaderen en ze gaan niet weg. Zijn ze uitgezet om een gezinnetje te vormen?” Natuurpunt gaat voorlopig niets ondernemen en het is ook niet de bedoeling de jacht te openen.