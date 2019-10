Schaatsers voeren strijd op voor ijspiste: facebookpagina zet druk op stadsbestuur Jef Van Nooten

23 oktober 2019

19u41 7 Turnhout De schaatsliefhebbers in Turnhout schakelen een versnelling hoger in hun De schaatsliefhebbers in Turnhout schakelen een versnelling hoger in hun strijd om een nieuwe ijspiste te verwezenlijken. Met een facebookpagina voeren ze de druk op bij het stadsbestuur om financieel tussen te komen. “Is een schaatser minder waard dan een zwemmer?”, klinkt het op de pagina.

De verschillende ijssportclubs in Turnhout hebben zich er intussen bij neergelegd dat ze dit seizoen geen ijs zullen hebben. De voorbije jaren hadden ze een tijdelijke ijspiste in de Everdongenlaan, maar na een huurgeschil met de eigenaar moest de ijspiste afgebroken worden.

De clubs hebben plannen om een nieuwe ijshal te bouwen op de Frac, maar dat kost geld. Veel geld. Geld dat de clubs zelf niet bij elkaar kunnen krijgen. Dat besef begint steeds meer door te dringen bij de ijssportclubs.

Jeugd

In een poging toch een ijspiste te kunnen bouwen, werd woensdag een facebookpagina gelanceerd: ‘Stad Turnhout mag schaatsers niet in de steek laten’. Met de facebookpagina willen schaatsliefhebbers het stadsbestuur overtuigen om toch financieel tussen te komen. Niet noodzakelijk door met geld over de brug te komen, maar minstens door borg te staan bij de bank. “Het is tijd dat de stad Turnhout de schouders stevig onder een nieuwe schaatsbaan zet”, staat onder meer te lezen op de facebookpagina. “Deze foto (met verschillende gebruikers van de ijspiste, red.) is nog maar een kleine impressie van het aantal mensen die geraakt worden als de schaatsbaan voorgoed verdwijnt uit Turnhout. De jeugd moet meer sporten, ze moeten minder op hun ipads, gsm’s ,... zitten. Wat moeten ze dan doen, als alle mogelijkheden verdwijnen? Op straat rondhangen? Doe er iets aan en zorg dat onze jeugd terug een verantwoord en sportief doel heeft in deze stad.”

Nog op de pagina werd een foto gepost van drie jaar geleden, toen het stadsbestuur de tijdelijke ijspiste aan de Everdongenlaan mee opende. “Drie jaar geleden waren ze er wel bij toen er lintjes geknipt konden worden. Waar is de stad Turnhout nu de schaatsbaan hulp nodig heeft en alle kinderen hun sport dreigen te verliezen?”

Deurne

De schaatsliefhebbers delen op de pagina ook een artikel van Het Laatste Nieuws uit Deurne, waarin te lezen is dat er tegen 2021 maar liefst twee ijsvloeren komen aan Park Groot Schijn in Deurne. “In Deurne krijgen de schaatsers een schaatsbaan van hun stad. Waarom kan Turnhout dan niet zelfs een klein deel bijdragen?”

Op de facebookpagina wordt ook stil gestaan bij de heropbouw van zwembad Stadspark. De initiatiefnemers van de pagina vragen zich af of een schaatser minder waard is dan een zwemmer. “Het zwembad wordt uitgebaat door een Nederlandse firma. De stad staat borg voor 6 miljoen euro, en de Nederlandse firma ontvangt jaarlijks 1 miljoen euro. De schaatsbaan wordt uitgebaar door clubs uit Turnhout. De stad staat borg voor 0 euro, en de schaatsbaan ontvangt jaarlijks 0 euro”, luidt de vergelijking.