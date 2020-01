Exclusief voor abonnees Sandra (45) vecht voor haar verboden liefde: “Getrouwd in 2015. Maar mijn man mag al 4 jaar het land niet binnen” Jef Van Nooten

12 januari 2020

13u07 0 Turnhout Sandra Lievens (45) uit Turnhout viert dit jaar haar houten bruiloft. Al is vieren niet echt het juiste woord. Op 26 oktober 2015 trouwde ze in Turkije met Mustafa (38), maar het huwelijk werd nooit aanvaard in België. De Turk is zelfs nog nooit ons land binnen gemogen. “Onze liefde is al meer dan 4 jaar verboden. Maar scheiden is geen optie”, getuigt Sandra.

Sandra Lievens is cipier in de gevangenis in Turnhout. In april 2015 leerde ze via een datingsite Mustafa kennen. Eén week later zat ze op het vliegtuig naar Turkije om hem te ontmoeten. “Het was liefde op het eerste gezicht. De maanden nadien ben ik nog een paar keer naar Turkije gereisd om samen te kunnen zijn”, vertelt Sandra. “Urenlang hebben we gesprekken gevoerd. Alles duurde wat langer omdat we elkaar niet verstonden. Mustafa sprak alleen Turks, een taal die ik toen nog niet kende. Gelukkig was er ‘Google Translate’. We moeten nu soms nog lachen over de manier waarop we toen communiceerden.”

