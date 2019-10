Rusthuisbewoners met dementie stellen kunst tentoon in De Warande Wouter Demuynck

20 oktober 2019

13u51 1 Turnhout Zaterdagnamiddag opende de tentoonstelling ‘Appelschijfjes’ in de Luifelzaal van De Warande. Je vindt er nog tot 3 november allerlei creaties van bewoners van Woonzorgcentrum De Vliet die aan matige tot zware dementie lijden.

De werken zijn het eindproduct van het project ‘Appelzheimer’, een initiatief waarbij mensen met dementie aan de slag gaan met beeldende kunst. “Nieuw is dat de inbreng van de begeleiders beperkt bleef tot louter ondersteunen, waardoor de deelnemers zich vrij konden uitdrukken in de verschillende technieken die aan bod kwamen”, klinkt het bij de initiatiefnemers. Het resultaat is nog tot en met 3 november, telkens van woensdag tot en met zondag, in de Luifelzaal van De Warande te bewonderen.