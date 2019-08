Ruim honderd medewerkers AZ Turnhout lopen voor Fataki Jef Van Nooten

29 augustus 2019

10u09 0 Turnhout Meer dan honderd artsen en medewerkers van AZ Turnhout staan zaterdag aan de start van de loopwedstrijd Dwars door Turnhout. De ziekenhuismedewerkers lopen mee ten voordele van Fataki.

AZ Turnhout biedt al jaren financiële steun aan het ziekenhuis van Fataki in Noordoost-Congo. “We hebben onze medewerkers en artsen opnieuw aangezet om mee te lopen op Dwars door Turnhout en zo de gezondheidsregio Fataki te steunen”, vertelt verpleegkundig directeur Eric Willems, voorzitter van de werkgroep ‘Help Fataki’. “Maar eerst en vooral willen we natuurlijk zoveel mogelijk artsen en medewerkers samen met hun familie en kinderen aan het lopen krijgen en duidelijk als groep aanwezig zijn op 31 augustus. Eens te meer omdat AZ Turnhout dit jaar 10 jaar wordt. En het blijkt een geslaagd opzet: meer dan 100 medewerkers, artsen en hun familieleden lopen 5 of 11 kilometer.”

De ziekenhuismedewerkers zijn tijdens het loopevenement te herkennen aan een groenblauw loopshirt met het logo van 10 jaar AZ Turnhout er op.