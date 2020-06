Ruim de helft wil Turnhout Kermis in augustus: “Klaar als licht op groen wordt gezet” Toon Verheijen en Jef Van Nooten

14 juni 2020

20u00 0 Turnhout Meer dan 1 op de 2 deelnemers aan onze poll over Turnhout Kermis, wil dat de kermis deze zomer plaatsvindt op de Grote Markt. Het stadsbestuur blijft ook hopen en is al volop bezig met de voorbereidingen. “We willen klaar zijn als ze van hogerhand de toelating geven om alles door te laten gaan”, zegt schepen van Markten en Foren, Francis Stijnen (CD&V).

De kermis in Turnhout is duidelijk een thema dat leeft bij de inwoners. Nadat we op vrijdag 5 juni een poll online hadden gezet met de vraag of Turnhout Kermis moet doorgaan dit jaar, werden al snel een paar duizend stemmen uitgebracht. Zondagochtend stond de teller op 3.924 stemmen. De stemmen werden niet alleen uitgebracht door inwoners van Turnhout zelf, maar door ook inwoners van omliggende gemeenten die jaarlijks naar de kermis in Turnhout trekken. Van de 3.920 stemmers vindt 55% dat de kermis absoluut moet doorgaan. In absolute aantallen zijn dat 2.156 stemmers die vinden dat anders de zomervakantie niet compleet is. Daartegenover staan 1.372 mensen – 35% van de uitgebrachte stemmen – die het geen goed idee vinden om de kermis te laten doorgaan. Zij vinden dat de kermis een jaar moet overslaan totdat het coronavirus volledig onder controle is. De overige 10% van de mensen die een stem uitbrachten (392 mensen) verkiezen een kermis in afgeslankte vorm, met alleen wat kramen voor de allerkleinsten.

Als er een kermis komt, dan zal het een volledige zijn en geen lightversie Schepen Francis Stijnen (CD&V)

Voorbereid

De Nationale Veiligheidsraad besliste eerder op advies van de GEES, het team van experten dat de regels mee bepaalt van de versoepelingen, om dorpsfeesten en kermissen weer toe te laten vanaf 1 augustus. Maar precieze details over hoe en wat zijn er nog niet en laat Turnhout Kermis nu net een van de grotere in zijn soort zijn. Het is geen kleine dorpskermis, maar een evenement waar verspreid over de duur van de kermis jaarlijks tienduizenden mensen op af komen. Dit jaar zou hij plaatsvinden van 7 tot 23 augustus.

“Wij zouden uiteraard héél graag hebben dat Turnhout Kermis zou kunnen plaatsvinden", zegt schepen van Markten en Foren Francis Stijnen (CD&V). “Maar voor alle duidelijkheid: we weten dus absoluut nog niet of het mag. We hebben al wel een goed en uitgebreid overleg gehad met de foorkramers om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn en hoe we dingen kunnen aanpakken. Want je zit tenslotte met veiligheidsmaatregelen op dubbel niveau. De kermis zelf, maar ook per attractie uiteraard. Maar we hebben al wat scenario’s klaarliggen want als we op 1 augustus groen licht krijgen en we moeten dan nog beginnen, dan is dat niet meer haalbaar.”

Géén lightversie

Eén ding is wel zeker: als er een kermis komt zal het géén lightversie zijn. “De foorkramers gaven zelf aan om voor een volledige kermis te gaan en geen afgeslankte versie”, zegt Stijnen. “Zo kan je ook de charme van Turnhout kermis bewaren. Bovendien zou het moeilijk zijn om een keuze te maken uit pakweg twintig kramen. Wie laat je dan wel komen en wie niet. Neen, het is een volledige kermis want het grote aanbod maakt net wat Turnhout Kermis is. “

