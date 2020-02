Ruim 700 mensen lopen dwars door Sint-Victor voor Kom op tegen Kanker Jef Van Nooten

17 februari 2020

14u15 1 Turnhout Meer dan 700 mensen hebben deelgenomen aan de Night Trail van Sint-Victor, een loopevenement voor het goede doel doorheen de schoolgebouwen.

De school Sint-Victor in Turnhout neemt op 22 maart met twee teams deel aan de 100km voor Kom op tegen Kanker. Om 5.000 euro inschrijvingsgeld - 2.500 euro per team - bijeen te krijgen, organiseerde de school een Night Trail doorheen de gebouwen van Sint-Victor. Het was de tweede keer dat zo’n Night Trail werd georganiseerd. Vorig jaar waren er 441 deelnemers, dit jaar meer dan 700. De school moest zelfs een inschrijvingstop doorvoeren. “Zoveel volk dat zich inzet voor het goede doel: hartverwarmend”, zegt leerkracht Catrine Woestenborghs. “Vorig jaar gingen we voor één team, dit jaar kunnen we met twee teams starten in de 100 km voor Kom op tegen Kanker.”