Rotonde aan ‘Tet van Turnhout’ hele week afgesloten Jef Van Nooten

28 oktober 2019

13u39 0 Turnhout Automobilisten moeten nog de hele week rekening houden met verkeershinder aan de ‘Tet van Turnhout’. Een aannemer voert vijf dagen lang werken uit aan de rotonde bij de Theobalduskapel.

Ook in augustus werden werken uitgevoerd aan de rotonde van de Tet van Turnhout. Die werken – er werden tijdelijke verkeerslichten geplaatst - veroorzaakten ellenlange files. De Patersstraat slibde toen volledig dicht. Bij deze nieuwe werken van Aquafin is daarom een omleiding voorzien.

Het enige verkeer dat mogelijk is over de rotonde is het verkeer dart vanuit de Steenweg op Oosthoven komt. Dat kan via de rotonde naar de Koningin Elisabethlei rijden, om van daaruit via de Oude Vaartstraat en Begijnenstraat naar het centrum van de stad te rijden.

Wie vanuit de Patersstraat komt, kan niet verder dan de Koning Albertstraat. Om aan de Ring te geraken, rijd je om via Koning Albertstraat, Oude Vaartstraat, Koningin Elisabethlei en Kastelein.

De voetgangerszone in de Baron du Fourstraat wordt tijdelijk opengesteld voor verkeer, zodat auto’s op de Grote Markt via die straat richting Ring kunnen rijden, en niet de Patersstraat in moeten om nadien de omleiding te volgen.

Fietsers en voetgangers kunnen wel over de rotonde passeren.