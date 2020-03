Rotary Turnhout stelt Moved to Help uit naar 2021 Jef Van Nooten

25 maart 2020

09u27 0 Turnhout Rotary Club Turnhout heeft beslist om het benefietevenement Moved to Help een volledig jaar uit te stellen. De volgende editie vindt pas plaats op 9 mei 2021.

Moved to Help zou normaal op 10 mei 2020 aan de Kolonie in Merksplas plaatsvinden. “Maar ons land ontsnapt niet aan de gevolgen van het coronavirus. Wij nemen dit bij Rotary Turnhout zeer ernstig. Om deze pandemie samen te bestrijden, nemen we de beslissing om ons benefietevenement te verplaatsen naar volgend jaar”, zegt Katty Proost van Rotary Club Turnhout. “Onze topprioriteit is de gezondheid en het welzijn van onze deelnemers én iedereen die bij de organisatie betrokken is, zoals onze sponsors, partners, goede doelen, leden en vrijwilligers.”

Inschrijvingsgeld

De volgende Moved to Help zal nu doorgaan op 9 mei 2021. Voor wie reeds inschrijvingsgeld betaalde of een gift deed voor het goede doel, zijn er verschillende opties. Zij kunnen hun geld volledig teruggestort krijgen, ervoor kiezen dat het bedrag volledig of deels wordt doorgestort naar één van de verschillende goede doelen of beslissen dat het volledig bedrag wordt doorgeschoven naar de editie van 2021.