Rotary Club Turnhout wil tot 150 gelaatschermen per dag printen

Jef Van Nooten

07 juni 2020

22u00 0 Turnhout Rotary Club Turnhout is gestart met het printen van gelaatsschermen. In totaal willen ze 5.000 gelaatschermen maken voor zorginstellingen. “Bedoeling is om op kruissnelheid 150 schermen per dag te kunnen printen”, zegt Peter Vanommselaeghe.

Rotary Club Turnhout werkt samen met andere clubs in de provincie om zoveel mogelijk spatschermen te produceren. “Die schermen zijn broodnodig in ziekenhuizen, gehandicapteninstellingen en in rust- en verzorgingstehuizen om het zorgpersoneel te beschermen tegen besmetting”, zegt voorzitter Peter Vanommselaeghe.

Proefmodel

Het idee om gelaatsmaskers te printen kwam van Alex Proost uit Beerse. Hij zocht en vond een proefmodel en de nodige partners om op grotere schaal beschermende gelaatsschermen te printen. “De eerste prototypes werden door het ziekenhuis in Turnhout getest op stevigheid, draagcomfort en gebruiksvriendelijkheid. Tenslotte werden enkele actieve zorgprofessionals als testpersoon ingeschakeld. Ook zij waren enthousiast over het resultaat. Rotary Club Turnhout investeerde ook mee in de acht 3D-printers die ondertussen werden aangeschaft”, vervolgt Peter Vanommeslaeghe.

GielsBos

De eerste spatschermen, bestemd voor het GielsBos zijn ondertussen al geleverd. “Maar dat is nog maar een begin. Bedoeling is om op kruissnelheid 150 schermen per dag te kunnen printen. In totaal wordt gemikt op 5.000 exemplaren.”