Rookmelder redt leven van bewoners in Peter Benoitstraat Jef Van Nooten

13 oktober 2020

08u09 0 Turnhout In de Peter Benoitstraat in Turnhout is dinsdagochtend brand uitgebroken in een woning. De bewoners werden gelukkig gewekt door het geluid van de rookmelder.

De rookmelder van een woning in de Peter Benoitstraat in Turnhout trad dinsdagochtend rond 2 uur in werking. “De bewoners van een rijwoning zijn uit hun slaap gehaald door het lawaai van de rookmelder. En gelukkig maar, want terwijl de bewoners lagen te slapen, vatte een vaatwasmachine in de woning vuur”, klinkt het bij de lokale politie in Turnhout. “Doordat de brand snel werd opgemerkt, kon erger worden voorkomen.”

Ziekenhuis

In afwachting van de brandweer ging één van de bewoners de brand zelf te lijf met een brandblusapparaat. “De bewoners werden wel voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar zonder rookmelder had het allemaal nog veel erger kunnen aflopen”, wijst de politie op het belang van rookmelders.