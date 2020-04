Ronde Tafel schenkt 1.000 mondmaskers aan Turnhoutse woonzorgcentra Jef Van Nooten

28 april 2020

09u48 0 Turnhout De Ronde Tafel heeft een lading mondmaskers overhandigd aan woonzorgcentrum De Wending in Turnhout In totaal schenkt de Ronde Tafel 1.000 mondmaskers aan Turnhoutse rusthuizen.

De Ronde Tafel van Turnhout is een vereniging die sociale projecten ondersteunt. De leden zetten zich vrijwillig in om aan fundraising voor deze projecten te doen. Zo zamelde de Ronde Tafel van Turnhout onlangs nog 26.000 euro in voor vzw Tuki, een vzw die zicht inzet voor de ondersteuning van gezinnen waarvan een kind een levensbedreigende ziekte heeft.

Frontlinie

Dit keer heeft de organisatie zich ingezet om mondmaskers te kunnen aankopen. Met succes. “Tot op vandaag is er een tekort aan beschermingsmiddelen voor het personeel van de rusthuizen. Dit zorgt ervoor dat ze hun werk niet altijd in optimale en veilige omstandigheden kunnen uitvoeren. Er is dan ook heel wat ongerustheid, zowel bij het personeel als bij de bewoners”, zegt Mike Tengrootenhuysen, voorzitter van de Ronde Tafel van Turnhout. “Het personeel staat dag in dag uit in de frontlinie. Zij zijn de echte helden van deze coronacrisis en verdienen dan ook alle ondersteuning.”

Grote nood

Toen de leden van de Ronde Tafel hoorden dat er ook in Turnhoutse woonzorgcentra een tekort was aan mondmaskers, hebben ze meteen actie ondernomen. “We zijn heel blij om vandaag 1.000 gecertificeerde FFP2 maskers, het type waaraan bij de eerstelijnszorgverleners een grote nood bestaat, te kunnen overhandigen aan het personeel van de Turnhoutse woonzorgcentra.”

Handgel

Vanuit de Ronde Tafel België worden er ook gratis spatmaskers en ontsmettende handgel ter beschikking gesteld van erkende VZW’s en verenigingen die hier nood aan hebben. “Indien verenigingen hier gebruik van willen maken, mogen ze altijd mailen naar bestuur@rt42.be.”