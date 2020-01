Riskeert garagist die dieven met “pak rammel" in bedwang hield zelf vervolging? SRB

06 januari 2020

18u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Turnhout De garagist die zondagavond in Turnhout dieven op heterdaad betrapte en De garagist die zondagavond in Turnhout dieven op heterdaad betrapte en één van hen een pak rammel gaf in afwachting van de komst van de politie, riskeert mogelijk strafrechterlijke vervolging. Daar waarschuwt professor strafrecht en advocaat Joachim Meese voor.

“Een verdachte met geweld in bedwang houden is strafbaar”, zegt hij. “Een burger mag de dader van een wanbedrijf best tegenhouden. Denk aan een winkeldetective die een dief van zijn vrijheid berooft tot de politie er is. Maar je mag daar geen geweld bij gebruiken. Dat mag alleen de politie. Als de dief zelf aanvalt, mag je jezelf uiteraard met proportioneel geweld verdedigen. Maar je eigendommen met geweld beschermen, dat is in het strafrecht verboden.”

In theorie zou het parket de garagist dus kunnen vervolgen voor slagen en verwondingen. “Maar dat hoeft niet”, zegt Meese. “Het parket mag daar zelf over beslissen. Daarbij houdt het wel rekening met de omstandigheden, zoals de ernst van de verwondingen.”

In dit geval is er enkel proces-verbaal opgesteld van diefstal. De garagist is louter gehoord als getuige en wordt allicht niet vervolgd.