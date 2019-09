Reuzenstoet groot succes... maar krijgt geen vervolg Jef Van Nooten

21 september 2019

19u12 0 Turnhout Zestig reuzen trokken zaterdag in stoet door de Turnhoutse straten. Maar liefst 43 daarvan waren eigen reuzen van de Turnhoutse Reuzenclub. De club is daarmee één van de grootste reuzenclubs ter wereld. Toch zal een reuzenstoet geen jaarlijkse traditie worden in Turnhout. “Daar komt te veel bij kijken, èn we vinden te weinig dragers”, zegt Paul Boes.​

Vier jaar was het intussen geleden dat er een reuzenstoet door de straten van Turnhout trok. Naar aanleiding van de 40ste verjaardag – zowel van de Kaartreuzen als van de Turnhoutse Reuzenclub zelf -stond er zaterdag opnieuw een stoet op het programma. In totaal namen zestig reuzen deel aan de stoet. Daarvan waren er 43 uit Turnhout zelf. “Dat zijn veel reuzen voor één club”, beseft voorzitter Paul Boes. “We zijn daarmee de grootste reuzenclub van Europa, en misschien wel van de wereld.”​

De Turnhoutse reuzencollectie werd zaterdag officieel met elf exemplaren uitgebreid. Het gaat om reuzen(hoofden) die in 2015 op de zolder van een winkel in de Otterstraat zijn gevonden. Zaterdag werden de nieuwe reuzen gedoopt. “Die reuzenkoppen zijn de voorbije jaren volledig gerestaureerd. Daarna hebben we er een verhaal rond gemaakt. We kozen voor het verhaal van Suske & Wiske, de Vonkende Vuurman. Dat verhaal speelt zich af in Turnhout. De restauratie van de koppen hebben we volledig zelf gedaan. Anders zou het onbetaalbaar zijn. Zelfs nu kostte het ons al heel wat centen. Voor elke kop hebben we een rieten mand laten om de kop op te zetten. Alleen al die manden hebben ons samen zo’n 5.000 à 6.000 euro gekost.”​

Voor die financiering kon de Turnhoutse Reuzenclub deels rekenen op Erfgoed. De overige kosten werden door de club zelf betaald. “We doen af en toe mee aan optochten in andere steden. Zo zijn we vorige week nog naar Luik geweest met onze Kaartreuzen. Daar houden we telkens wat centen van over.”​

Hoewel de Turnhoutse Reuzenclub één van de grootsten te wereld is, heeft de stad geen traditie van reuzenstoeten. De stoet van zaterdag was een uitzondering. Inwoners mogen zich niet ieder jaar aan een stoet verwachten. “Daar komt veel te veel bij kijken. Als je ziet wat we hebben moeten regelen om deze stoet te kunnen organiseren, dan is onze goesting al over om het volgend jaar opnieuw te doen”, zet Paul Boes. “Bovendien is het erg moeilijk om vrijwilligers te vinden om de reuzen te dragen. Zelfs tegen betaling vinden we geen kandidaten. Voor deze stoet hadden we gehoopt jeugdbewegingen warm te krijgen om mee te lopen, maar niemand staat er voor te springen.”​