Reusachtige kerstbeer op Turnova onthoofd door vandalen, maar vrijwilligers plaatsen het terug Toon Verheijen

29 december 2019

16u13 0 Turnhout Vandalen hadden er zaterdagnacht niet beter op gevonden om het hoofd van de grote ‘kerstbeer’ aan de roltrappen van Turnova eraf te halen. Het voorval lokte heel wat verontwaardigde reacties uit vooral omdat de kerstdecoratie in de inkomhal van Turnova door iedereen wel geapprecieerd werd.

“Ik zag de foto van de onthoofde beer in de loop van zondagmorgen verschijnen en dat kreeg uiteraard direct de nodige commentaar”, vertelt Peter Gevers. “Ik heb meteen het idee gelanceerd om het hoofd proberen te repareren en ik kreeg meteen ook bijval van Kenneth van der Veer. We spraken er om 14 uur af en er passeerde nog een onbekend iemand die ook heeft geholpen. Gelukkig was het hoofd van de beer niet beschadigd én we hebben het nu zo vast gemaakt dat je het er niet meer af kan krijgen zonder gereedschap”, lacht Peter Gevers. “En het oog dat er eerder al eens een paar keer was afgevallen, hebben we ook maar ineens zo bevestigd dat het nooit meer los te krijgen is.”

De actie van Peter Gevers kreeg onder het motto #MakeTurnhoutJinglebellsagain op sociale media heel wat likes.