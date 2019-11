Restauratie voor oorlogsmonument Madelon op Zegeplein Jef Van Nooten

05 november 2019

14u44 4 Turnhout Stad Turnhout gaat de Madelon restaureren. Het oorlogsmonument bevindt zich al langer in slechte staat. Een verhuis naar Campus Blairon komt er niet.

Het oorlogsmonument Madelon werd in 1922 op het Zegeplein in Turnhout geplaatst. Een restauratie dringt zich al langer op. De sokkel is op meerdere plaatsen gebarsten, letters van het opschrift zijn slecht leesbaar en het personnage mist een zwaard. De gemeenteraad van Turnhout keurde maandagavond het beheersplan voor de restauratie van het oorlogsmonument goed. Vlaams Belang is blij met de restauratie. “Maar wat ons betreft zou het monument na restauratie beter naar Campus Blairon verhuizen”, zegt fractieleider Reccino Van Lommel. “Het monument zou er beter tot zijn recht komen en is er veel minder onderhevig aan vandalisme dan op het Zegeplein.”

Schepen Francis Stijnen (CD&V) reageerde dat een verhuis moeilijk ligt. “Het monument is speciaal ontworpen voor die locatie. Het is niet evident om het dan op een andere plaats te zetten.”

