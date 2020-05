Regenboogpad op Grote Markt toont solidariteit met holebi’s Jef Van Nooten

14 mei 2020

18u33 38 Turnhout Aan de oostkant van de Grote Markt in Turnhout werd donderdag een regenboogpad aangelegd. Met het kleurrijke pad toont de stad haar solidariteit met de holebi-gemeenschap. “Dit is geen officieel zebrapad”, benadrukt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers.

Het was Open VLD’er Bart Voordeckers die een tijd terug het voorstel voor een regenboogpad in Turnhout lanceerde. Donderdag werd het pad aangelegd aan de Grote Markt, ter hoogte van Turnova. “Daarmee willen we onze solidariteit tonen met de LGBTQ+-gemeenschap”, zegt Kelly Verheyen, schepen van Gelijke Kansen. “Dat is spijtig genoeg nog steeds nodig. Nog steeds hebben veel jongeren het moeilijk om zich te outen, nog steeds bestaat er een acute problematiek rond pesten, zowel op school als op het werk. Met het regenboogpad laten we zien dat we in Turnhout niemand uitsluiten of als ‘apart’ beschouwen. Een samenleving moet daarvoor openstaan.”

Als locatie werd niet toevallig voor de oostkant van de Grote Markt gekozen. “Centraler kan het niet”, zegt Marc Boogers, schepen van Mobiliteit. “Een duidelijk signaal voor het belang dat we eraan hechten. Ook de verbinding met Turnova is niet onbelangrijk: dat nieuwe stadsdeel is immers in alle opzichten vooruitstrevend. En dus maken we er ook komaf met vooroordelen die geen plaats meer mogen hebben in onze moderne stad.”

Niet officieel

Marc Boogers benadrukt wel dat het geen officieel zebrapad is. “De regenboogkleuren worden haaks op de rijrichting geschilderd, anders dan bij een zebrapad. Dat doen we om duidelijk te maken dat het geen officieel zebrapad is. Het pad duidt aan dat veel mensen op die plek oversteken, maar het belet hen niet om op andere plaatsen over te steken.”