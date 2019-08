Redders zwembad Stadpark halen drenkeling uit water Redactie

30 augustus 2019

15u42 0 Turnhout Redders van zwembad Stadspark in Turnhout hebben maandag een drenkeling uit het water gehaald. Ze hebben de man vervolgens gereanimeerd totdat de hulpdiensten ter plaatse waren.

Optisport, beheerder van zwembad Stadspark, bevestigt dat er een tussenkomst van de redders is geweest, maar wil voorlopig niet dieper ingaan op de interventie. Op het moment dat de drenkeling uit het water werd gehaald, waren ook andere zwemmers aanwezig in het zwembad. “Het was maandag rond 9.45 uur dat de redders van het zwembad een drenkeling uit het water hebben gehaald”, vertelt een ooggetuige. “Het ging om een 82-jarige man uit Retie. Hij was er alleen aan het zwemmen en heeft wellicht een beroerte gekregen. De redders hebben deze persoon uit het water gehaald en zijn onmiddellijk overgegaan tot reanimatie tot de hulpdiensten ter plaatse waren.”

Het is niet duidelijk hoe de medische toestand van de man nadien geëvolueerd is.