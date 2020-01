Recordaantal kindjes ziet het levenslicht in AZ Turnhout Jef Van Nooten

02 januari 2020

08u56 0 Turnhout AZ Turnhout heeft 2019 afgesloten met een recordaantal geboortes. 1.667 baby’s zagen er vorig jaar het levenslicht.

Het aantal geboortes in AZ Turnhout ging de voorbije vijf jaar telkens in stijgende lijn. “In 2019 zijn er 52 kindjes meer geboren in ons ziekenhuis dan het jaar ervoor”, vertelt gynaecoloog Steven Van Calenbergh. “Een blijvende trend is dat er steeds meer vrouwen op iets latere leeftijd moeder worden. Ruim 15% van de vrouwen die in ons ziekenhuis bevielen, was ouder dan 35 jaar. Ook in de categorie 40-plus zagen we een stijging ten opzichte van vorige jaren.”

Gynaecoloog Steven Van Calenbergh ziet verscheidene redenen voor die trend: “Zoals een nieuwe relatie na een scheiding of nieuwe fertiliteitstechnieken. Er was ook een daling in het aantal moeders jonger dan 30 jaar. Gezinnen lijken hun kinderwens lichtjes uit te stellen ten opzichte van een aantal jaren geleden.”

Gynaecologen in opleiding

Samen met het aantal geboortes stijgt ook het aantal medewerkers op de dienst gynaecologie. “We zijn met tien gynaecologen. Het team telt ook vijf gynaecologen in opleiding en kan rekenen op een sterk team van supergemotiveerde vroedvrouwen.”

Om de patiënt de best mogelijke service te bieden, specialiseert iedere gynaecoloog zich in een specifiek domein. “Helaas nam in 2019 ook het aantal operaties voor borst- en andere gynaecologische kankers toe. Ook hier staan we garant voor de beste zorgen, en dit zien we terug in het stijgend aantal patiënten en huisartsen die hiervoor op ons vertrouwen.”