Record aantal Rode Neuzen verkocht in Belfius Turnhout: "Rode Neuzen Dag brengt generaties samen"

26 november 2019

09u15 0 Turnhout In Turnhout en omstreken gaan de Rode Neuzen als zoete broodjes over de banktoonbank. Uit de cijfers die Belfius vrijgaf bleek dat de kantorengroep Belfius Turnhout al een record aantal Rode Neuzen verkocht. De reden? Een bijzondere samenwerking tussen Belfius Turnhout en de Gezindsbond. “Samen geraak je verder dan alleen”, aldus Jason Parmentier van Belfius Turnhout.

Rode Neuzen Dag leeft in de Kempen. Veel acties en een record aantal verkochte Rode Neuzen en Rode Neuzen-gadgets bewijzen dat. Een van de belangrijkste redenen waarom Rode Neuzen Dag zo gegroeid is de voorbije jaren in de streek rond Turnhout? De mooie samenwerking tussen Kevin Vermeire van de Gezinsbond en Belfius. “Vanuit ons kantoor willen wij Rode Neuzen optimaal ondersteunen, dus toen Kevin kwam aankloppen en vroeg om samen te werken, waren wij meteen enthousiast”, vertelt Jason.

Bruggenbouwer

Kevin Vermeire werkt bij de Gezinsbond als educatief medewerker. “Ik ben jarenlang begeleider geweest in de bijzondere jeugdzorg. Toen ik hoorde over de samenwerking van de Gezinsbond met Rode Neuzen Dag was ik meteen enthousiast. Ik heb heel wat ervaring met jongeren die mentaal, fysiek of sociaal niet weerbaar genoeg zijn en die een steuntje in de rug wel kunnen gebruiken. Dus heb ik mijn schouders onder het initiatief gezet. Toch wil ik mezelf niet te veel eer aandoen, ik ben vooral een bruggenbouwer”, zegt Kevin. “Wie een initiatief wilt nemen of wie iets wilt organiseren kan bij mij terecht voor informatie en hulp. Ook voor de gadgets, de Rode Neuzen en de contacten met Belfius kan je bij mij aankloppen. Alle lof en hulde aan de vrijwilligers van de Gezinsbond die acties en evenementen organiseren in de streek én aan Belfius, die dit mogelijk maakt voor een kleinere speler als de Gezinsbond.”

Acties over generaties heen

Voor de Gezinsbond is het de eerste keer dat de organisatie zo massaal de schouders onder Rode Neuzen Dag zet. “De structuur en de idealen van de Gezinsbond sluiten heel goed aan bij Rode Neuzen Dag. Over heel Vlaanderen hebben wij met de Gezinsbond een vrijwilligersnetwerk opgebouwd van meer dan 13.000 mensen. In de regio Turnhout gaat dat om ongeveer 900 vrijwilligers. Al die vrijwilligers hebben eigen ideeën en netwerken die we dit jaar voor het eerst konden inzetten voor Rode Neuzen Dag. Daarenboven focust de Gezinsbond, net als Rode Neuzen Dag, op evenementen en acties, waar verschillende generaties zich door aangesproken voelen. Zo organiseerde de Gezinsbond een Legofeest op 24 november ten voordele van Rode Neuzen Dag. Een evenement waar zowel jong als oud zich door aangesproken voelt. In de komende jaren hoop ik dat initiatieven voor Rode Neuzen Dag nog verder kunnen groeien.”

