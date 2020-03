Radiomaker moet in allerijl vakantie in Thailand onderbreken: “Anders zit ik hier vast tot eind april” Jef Van Nooten

25 maart 2020

10u14 6 Turnhout Radiomaker Stefan De Wilde uit Turnhout moet in allerijl zijn vakantieadres in Thailand verlaten. Als hij vandaag niet uit Koh Samui vertrekt, zit hij er tot eind april vast. “Ik ben nu op weg naar Bangkok, over vijf dagen hoop ik dan in België te zijn”, zegt Stefan.

Vorige week kon u lezen hoe Stefan De Wilde, programmadirecteur bij Stereo FM en Radio Noorderkempen, vanuit Thailand bang afwachtte of hij nog terug in België zou geraken door de coronacrisis. Hij zou normaal tot 31 maart in Koh Samui blijven, maar kreeg dinsdag een e-mail van zijn reisorganisator dat hij daar zo snel mogelijk moet vertrekken. De reisorganisator had vernomen dat er vanaf donderdag een ‘state of emergency’ komt in Thailand. De situatie zou gelden tot 30 april.

Vlucht

In dat geval zou Stefan De Wilde op het einde van zijn vakantie geen binnenlandse vlucht van Koh Samui naar Bangkok meer kunnen nemen. Hij zou dan pas terug in België geraken wanneer de ‘state of emergency’ voorbij is, ten vroegste op 30 april. “Ik dien dus absoluut vandaag (woensdag, red.) Koh Samui te verlaten. Anders zou ik hier vast komen te zitten tot einde april”, zegt Stefan De Wilde vanuit Thailand. “World of Travel heeft om 14 uur een vlucht voor mij kunnen boeken van Koh Samui naar Bangkok. Daar verblijf ik nog enkele dagen in een IBIS-hotel. Na vijf dagen kan ik dan terug naar België. Vroeger kan niet omdat alle vluchten volzet zijn tot 31 maart. Maar geen paniek want het gaat goed met mij en ik geniet toch van de vakantie. De twee radio’s maak ik, zoals gebruikelijk, via remote desktop.”