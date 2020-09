Raadslid en voorzitter stoppen er mee bij Groen Turnhout Jef Van Nooten

07 september 2020

11u01 0 Turnhout Gemeenteraadslid Wannes Starckx (40) stapt uit de Turnhoutse politiek. Hij was de voorbije 8 jaar gemeenteraadslid voor Groen. Hij wordt opgevolgd door Pauline Ceusters.

Groen voert twee wissels uit bij de start van het nieuwe politieke jaar, één binnen het bestuur van de partij en één binnen de fractie in de gemeenteraad. “Gemeenteraadslid Wannes Starckx verlaat na bijna acht jaar de Turnhoutse politiek. Hij wordt opgevolgd door Pauline Ceusters. De fractie verkoos Jeff Dierckx tot nieuwe fractieleider. Wannes Starckx legt zijn mandaat neer om familiale redenen”, vertelt Gerrit Verdyck.

Voorzitter

Verdyck was ondervoorzitter van Groen Turnhout, maar is tijdelijk aangesteld als voorzitter ad interim omdat Greet Oris (57) ontslag heeft genomen als voorzitter. “Zij heeft de voorbije twee jaar de nieuwe bestuursploeg wegwijs gemaakt in de politiek. Ze geeft deze enthousiaste ploeg nu de ruimte om verder door te groeien in hun rol. In oktober zullen nieuwe bestuursverkiezingen worden uitgeschreven.”