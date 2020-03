PVDA krijgt geen motie rond sociale huurprijzen: “Stad legt sowieso al druk in Brussel” Jef Van Nooten

03 maart 2020

08u04 0 Turnhout Oppositiepartij PVDA voerde maandagavond actie voor aanvang van de gemeenteraad. De partij klaagde daarmee de verhoging van sociale huurprijzen aan.

Sinds 1 januari krijgen de sociale huurders een nieuwe factuur in de brievenbus. “De huurprijzen voor sociale woningen stegen drastisch door een herberekening van Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele. Turnhout wordt extra zwaar getroffen: maar liefst 93% van de sociale huurders betaalt nu meer dan voor de nieuwe prijsberekening”, klinkt het.

Geen meerwaarde

Tijdens de gemeenteraad diende Wout Schafraet een motie tegen de prijsverhoging in. Met die motie wilde de partij de druk opvoeren naar de Vlaamse minister van Wonen. De meerderheid keurde de motie niet goed. Onder meer omdat de motie te weinig gestoffeerd was. “Maar ook omdat er vanuit Turnhout en de rest van de Kempen al druk wordt gelegd in Brussel om terug iets aan de sociale huurprijzen te veranderen. Deze motie zou daarbij geen meerwaarde hebben.”