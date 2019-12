Primeur voor Vlaanderen: De Wending streamt liveconcert naar vijf andere rusthuizen Toon Verheijen

30 november 2019

15u40 44 Turnhout De bewoners van het woonzorgcentrum De Wending konden zaterdag genieten van een uniek sinterklaasgeschenk. Zangeres Amira Willighagen (ex-winnares Holland Got Talent) en Marjolein Acke (finaliste Belgium Got Talent) gaven er samen met een live kamerorkest en een kinderkoor een optreden geven. Het concert werd gelivestreamd in vijf woonzorgcentra in Willebroek, Essen, Retie, Ravels en Turnhout en in het AZ Turnhout, afdeling motorische revalidatie.

Twee jaar geleden stapte Zorggroep Orion mee in een project met cultuurhuis De Warande en Cultuurconnect. Verschillende keren kregen ze een voorprogramma live in de cafetaria met daarna concerten vanuit De Warande die gelivestreamd werden naar ’t Kaffee van de Wending. “Zo konden ze naar het theater zonder een voet buiten te zetten. Voor veel van hen is dat trouwens niet meer mogelijk”, vertelt voorzitter Luc Op De Beeck. “Dat was zo’n succes dat we een stapje verder wilden gaan.”

Amira

Dat stapje verder was indrukwekkend. Een livekamerorkest uit Turnhout, kinderkoor Cantabile uit Merksplas en niemand minder dan Amira Wilighagen (voormalig Holland Got Talent-winnares) en Marjolein Acke (finaliste Belgium Got Talent). “Dit was een test in kleinere setting voor Amira. Via Firelight, dat vier camera’s en een professionele studio met een hele ploeg voorzag, kregen we de kans om het optreden te streamen naar vijf andere woonzorgcentra én het ziekenhuis.”

De bewoners genoten in elk geval. “Wij komen niet veel meer buiten, maar naar muziek luisteren doen we nog wel graag”, zegt een van de bewoners. “En het is toch helemaal anders dan naar de televisie kijken. Het was indrukwekkend.”

Voor herhaling vatbaar

Voor Luc Op De Beeck is het voor herhaling vatbaar. “Die stralende gezichten wanneer ze met hun echt ticket ontvangen worden op een rode loper, dat is onbetaalbaar. We zorgen ook voor een echt programmaboekje, alsof ze echt in het theater zitten. Bewoners krijgen ook de kans om zich extra feestelijk aan te kleden alsof ze zichzelf een echt avondje uit in het Concerthuis cadeau doen.”

De deelnemende zorgcentra waren WZC Ten Weldebrouc (Willebroek), WZC De Bijster (Essen), WZC Annadal (Retie), WZC Home OLV van de kempen (Ravels), WZC Sint Lucia (Turnhout), Het Giels Bos (Lille) en de afdeling motorische revalidatie van AZ Turnhout.