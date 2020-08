Pornofilm doet café Retro definitief de das om Jef Van Nooten

04 augustus 2020

17u37 0 Turnhout Café Retro op de Grote Markt in Turnhout sluit voorgoed de deuren. Het café kwam in opspraak nadat er tijdens de corona-lockdown een pornofilm werd opgenomen.

“Vanaf heden Retro gesloten wegens overmacht. Bedankt lieve klanten en ondertussen vrienden.” Met die woorden neemt cafébaas Filip Cockx op sociale media afscheid van zijn klanten. Uit de tientallen reacties die op de facebookpost kwamen, blijkt dat veel mensen denken dat het café failliet is omwille van de coronacrisis. Onrechtstreeks heeft corona er wel mee te maken, maar het café moet de deuren sluiten omdat er dit voorjaar een pornofilm werd opgenomen tijdens de gedwongen sluiting naar aanleiding van de corona-lockdown. Het ging om een productie van de Nederlandse pornoster Kim Holland.

Haacht

Caféuitbater Filip Cockx was niet alleen in overtreding met een aantal coronamaatregelen. Brouwerij Haacht – eigenaar van het pand – was ook absoluut niet opgezet met het feit dat het interieur van café Retro herkenbaar in beeld kwamen in de pornofilm. Ook de cafébaas zelf was te zien in de film.

Filip Cockx had café Retro pas in het najaar van 2019 geopend.