Populair café sluit 4 weken de deuren: “Als de overheid niet de ballen heeft om horeca verplicht te sluiten, doen we het zelf” Jef Van Nooten

28 juli 2020

14u07 14 Turnhout Voor de uitbaters van café De Zwarte Ruiter in Turnhout hoeft het eventjes niet meer nu de nieuwe coronamaatregelen zijn afgekondigd. Ze hebben beslist om het café voor 4 weken te sluiten. “Aangezien de overheid voor ons type zaak niet de ballen aan het lijf heeft om de horeca verplicht te sluiten, beslissen we dit zélf”, klinkt het.

Het zit niet mee voor het pop-up café van De Zwarte Ruiter. Na de eerdere gedwongen sluiting van 12 weken tijdens de lockdown sluit het café – dat tijdelijk is verhuisd omwille van verbouwingswerken – opnieuw voor vier weken de deuren. Dit keer op vrijwillige basis. De nieuwe maatregelen die werden afgekondigd, laten de uitbaters geen andere keuze. “Vaste bubbels van 5 personen zijn in theorie niet haalbaar. “Aangezien de overheid voor ons type zaak niet de ballen aan het lijf heeft om de horeca verplicht te sluiten, beslissen we dit zélf”, klinkt het bij de uitbaters van De Zwarte Ruiter. “Het is simpelweg ethisch niet verantwoord open te blijven. Wij willen niet bijdragen aan de eventuele verspreiding van het virus.”

Latijn

Het team van De Zwarte Ruiter keek de voorbije weken zeer strikt toe of alle veiligheidsmaatregelen nageleefd weden in het café. Soms tot ongenoegen van enkele (niet-vaste) klanten. “We waren ook aan het einde van ons Latijn om klanten telkens weer te wijzen op de maatregelen. Op korte tijd drie keer veranderen van gedacht maakt het er zowel voor klanten als voor ons niet leuker op. Dat is toch de essentie van op café gaan: een leuke avond hebben”, klinkt het. “Met het terugschroeven naar 5 hadden we opnieuw voor gendarme moeten beginnen spelen. Dit zorgt enkel voor frustraties bij klanten die het wél goed doen en bij ons als team.”

Compensatie

Café De Zwarte Ruiter is één van de populairste cafés in Turnhout. Nu ze zelf de deuren sluiten, kunnen de uitbaters - in tegenstelling tot bij de gedwongen sluiting eerder dit jaar - niet rekenen op een financiële compensatie van de overheid.