Pop-up ticketbar van ‘De Nacht met André Hazes’ verhuist naar de Grote Markt Jurgen Geyselings

14 maart 2020

09u10 1 Turnhout Tickets voor het optreden van André Hazes op 26 juni in Turnhout kunnen niet meer aangekocht worden in de Pop-up ticketbar in de Gasthuisstraat, die de deuren sloot omwille van de coronamaatregelen. Vanaf maandag kan men terecht bij dagbladhandel Lecture voor kaartjes voor het concert.

Het coronavirus zorgt ervoor dat de rolluiken van de pop-up ticketbar van ‘De Nacht met André Hazes’ in de Turnhoutse Gasthuistraat er nu al dichtblijven. “Het was de bedoeling om gisterenavond een drag queen- en travestietenverkiezing te organiseren, maar na overleg hebben we besloten om alle activiteiten te schrappen in het kader van de coronacrisis”, vertelt Willy van Geirt van VZW De Nacht.

VIP uitverkocht

Dat wil zeggen dat het verhaal van de ticketbar op de locatie van de voormalige CoolCat ophoudt te bestaan. “Momenteel zijn we bezig met de grote opkuis, maar vanaf maandag kan het publiek terecht bij Peggy van dagbladhandel Lectura op de Grote Markt”, gaat van Geirt verder. “Daar kunnen er fysieke tickets gekocht worden – geen vip-tickets meer, want die zijn uitverkocht – voor ‘De Nacht met André Hazes’, die op vrijdag 26 juni plaatsvindt op het Turnhoutse Warandeplein.”

Gewone gangetje

Bij de organisatie hoopt men dat daartegen de ellende rond het coronavirus van de baan is en dat alles weer terug zijn gewone gangetje gaat. “Het gaat om een buitenoptreden. Naast onze hoop op droog weer gaan we ervan uit dat het coronavirus tegen dan vertrokken is. Virologen gaven aan dat dit door de warmte wel eens zou kunnen. In ieder geval houden wij onze bezoekers, via Facebook, Instagram en de website goed op de hoogte”, besluit Willy Van Geirt, die met de VZW De Nacht dit festival organiseert. Meer info vind je op www.denacht.be