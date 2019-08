Ponykraam niet welkom op kermis Turnhout: geen rustplaats voor levende paarden Jef Van Nooten

02 augustus 2019

11u49 20 Turnhout De stad Turnhout weert dit jaar de attractie met levende paarden van de augustusfoor. Aanleiding zijn de werken aan de nieuwe bibliotheek op het Warandeplein. Door die werfzone is de rustplaats voor de paarden weggevallen. “Zonder fatsoenlijke rustplaats willen we de paarden niet laten komen”, klinkt het.

De aanwezigheid van een attractie met levende paarden – de dieren stappen rondjes met een kind op hun rug – lokt ieder jaar verdeelde reacties uit. Voor- en tegenstanders van het ponykraam mogen zich de discussie dit jaar besparen. Want voor het eerst in vele jaren zullen er geen levende paarden op de kermis in Turnhout te bespeuren zijn.

De afwezigheid van de attractie komt er niet door een bezorgdheid over het dierenwelzijn, maar heeft te maken met de bouwwerken voor de nieuwe bibliotheek op het Warandeplein. “Aan de Warande kunnen dit jaar minder attracties staan dan andere jaren omdat zich daar de werfzone voor de nieuwe bibliotheek bevindt”, vertelt Martijn De Nève van de dienst Evenementen van stad Turnhout. “Door die werfzone is ook de rustplaats voor de levende paarden weggevallen. Daarom hebben we beslist om de levende paarden dit jaar niet te laten komen. We willen die alleen laten komen als er een fatsoenlijke rustplaats is waar de dieren goed verzorgd kunnen worden.”

Minder kramen

Door de bouw van de nieuwe bibliotheek zal Turnhout Kermis dit jaar ook minder kramen tellen dan andere jaren: 70 kramen dit jaar tegenover zo’n 75 kramen andere jaren. “Ondanks de werfzone blijven er wel nog enkele attracties aan de Warande staan. De grote attractie van vorig jaar staat er opnieuw, net als een cocktailbar en een frietkraam. In de plaats van de levende paarden komt een gewone kindermolen op het Warandeplein.”

De overige attracties staan opnieuw op het Zegeplein en – vooral – de Grote Markt. “Ook op het marktplein zijn er enkele kleine aanpassingen ten opzichte van de voorbije jaren”, zegt De Nève. “Zo verhuist de grote attractie die voorheen tegenover café Dépot stond (een slingerattractie van 50 meter hoog, red.) naar de kant van Turnova. Daar staat nu een andere grote attractie in de plaats. De reden voor die verandering is vooral van praktische aard. We wilden er een grote molen bij, met een diepte van 10 meter. Die kan je niet zomaar overal kwijt, dus moest er gepuzzeld worden. Bovendien kan een beetje afwisseling af en toe geen kwaad.”

Drie weekends

Turnhout Kermis start dit jaar op vrijdag 9 augustus en duurt tot en met zondag 25 augustus. In tegenstelling tot de meeste andere edities, is er dit jaar dus drie weekends kermisplezier. “Vaak telt de kermis in Turnhout maar twee weekends, maar wanneer er vijf zaterdagen in augustus zijn, kunnen de foorkramers drie weekends blijven staan.” Die regel werd ooit ingevoerd om te voorkomen dat de handelaars van de zaterdagmarkt te vaak moeten verhuizen.

De kermis in Turnhout krijgt dit jaar ook een prikkelarm kermismoment voor kinderen met autisme. “Er zullen dan minder of geen flikkerlichten zijn, en het geluidsvolume gaat naar beneden. Hiermee mikken we behalve mensen met autisme ook op oudere mensen die geen boodschap hebben aan het kermislawaai.”

De familiedagen met korting staan zoals steeds op de twee dinsdagen geprogrammeerd.