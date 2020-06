POLL: Moet Turnhout Kermis doorgaan in 2020? Jef Van Nooten

05 juni 2020

08u12 0 Turnhout Over precies negen weken moet Turnhout Kermis normaal van start gaan. Alleen is het nog lang niet zeker of de augustusfoor dit jaar kan doorgaan. Zeventig foorkramen en duizenden bezoekers op een relatief kleine ruimte. Is dat verantwoord in deze coronatijden? Wij horen het graag van u!

Volgens de planning zou Turnhout Kermis dit jaar één weekend langer duren: van vrijdag 7 augustus tot en met zondag 23 augustus. Dat extra, derde weekend is mogelijk omdat augustus dit jaar vijf weekends telt. Volgens de afspraken verhuizen de marktkramers dan één zaterdag extra naar parking Stadspark zodat de kermis één weekend langer de Grote Markt kan innemen.

Te groot?

Maar of dat dit jaar het geval zal zijn, is nog niet zeker. Twee maanden voor de geplande start van de augustusfoor is immers nog niet duidelijk of de kermis in Turnhout dit jaar kan doorgaan. Die onduidelijkheid is het gevolg van de coronacrisis. “In het herstelplan – waarbij de stad 4 miljoen euro uittrekt – houden we ook rekening met de terugkeer naar het samenleven en het samen ontspannen. Dat begin nu stilaan terug op gang te komen”, zegt burgemeester Paul Van Miert. “Een belangrijk thema hierbij dat hard leeft in onze stad is Turnhout Kermis. Kan de kermis doorgaan? Dat weten we nog niet. Is dat evenement te groot of kan het net…? Daar zullen onze diensten de komende weken hun hoofd over moeten breken.”

Poll Moet Turnhout Kermis dit jaar doorgaan? Absoluut. Zonder Turnhout Kermis is de zomer niet compleet

Liever niet. Laat ons verstandig zijn en de kermis een jaar overslaan

In afgeslankte versie. Met alleen wat kramen voor de allerkleinsten Absoluut. Zonder Turnhout Kermis is de zomer niet compleet 41%

Liever niet. Laat ons verstandig zijn en de kermis een jaar overslaan 36%

In afgeslankte versie. Met alleen wat kramen voor de allerkleinsten 23%