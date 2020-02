Politie zoekt vermiste Merel (16) Jef Van Nooten

10 februari 2020

13u08 31 Turnhout Het parket en de politie in Turnhout zijn op zoek naar de 16-jarige Merel Proost uit Turnhout. Het meisje is sinds zondagavond vermist.

“Dit 16-jarige meisje is gisterenavond thuis vertrokken in Turnhout en laat sindsdien niet meer van zich horen. Merel is 1,80 m. groot en heeft bruin haar. Er is niet geweten welke kledij zij aanhad. Ze is vertrokken met een damesfiets van het merk Gazelle, deze heeft grijze fietszakken met witte bollen”, luidt het opsporingsbericht van de politie.

Wie Merel gezien heeft of weet waar ze is, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het gratis nummer 0800/25.101.